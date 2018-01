Inserita in Sport il 27/01/2018 da Direttore Trasferta a MArsala aper il Bianco Arancio con il tecnico Campo Dopo la “rivoluzione” in casa Bianco Arancio che ha visto il cambio di guida tecnica, passata dalle mani di mister Antonio Alagna a quelle di mister Vito Campo (coadiuvato dal nuovo vice-allenatore Dario Bilardello), riprende per i giallorossi il campionato di Terza Categoria Sicilia girone Trapani 2017/2018. Per la 9° giornata (2° del girone di ritorno) il calendario ha in programma la trasferta di Marsala contro il Real Paolini. Nella gara di andata i giallorossi si imposero per 3-0 al Comunale grazie alla rete di Genovese ed alla doppietta di Gabriele, quest´ultimo assente domani per un risentimento muscolare all´adduttore sinistro.

Sono 19 i convocati da mister Campo, ecco il dettaglio:

Portiere: De Pasquale;

Difensori: Bilardello, Genovese, Isaia, Paladino, Pellegrino, Piccione, Saladino, Bonafede;

Centrocampisti: Ben Dziri, Barraco, Catania, Lodato, Lombardo, Consentino;

Attaccanti: Montalto, Felicetti, Oliva, Panitteri.



Fischio d´inizio fissato per le ore 10:30, arbitrerà l´incontro il signor Davide Tagliavia della sezione A.I.A di Trapani, curiosamente lo stesso direttore di gara della partita dell´andata.