Inserita in Cultura il 26/01/2018 da Direttore Il liceo “Rosina Salvo” di Trapani: i social network per una cittadinanza attiva Nella giornata di ieri, giovedì 25 gennaio, il Les (Liceo Economico Sociale) “Rosina Salvo” ha aderito all’invito di Amnesty International organizzando una manifestazione per ricordare Giulio Regeni, uno studioso coraggioso e indipendente, che ha sacrificato la sua vita in nome della libertà di ricerca e di informazione.



Studenti e professori hanno raccontato la sua storia e quella dei tanti egiziani e delle tante egiziane vittime di sparizione forzata, e hanno partecipato ad una foto-action caricata poi su Facebook ed Instagram con l’hashtag #2annisenzaGiulio. Partecipando cosi alla grande mobilitazione sui social per chiedere che sia fatta luce sulle responsabilità per la sparizione, la tortura e l’uccisione di Giulio.



«Ricordarlo nelle nostre scuole è stata una preziosa occasione per tenere vivo il suo impegno civile e morale», ricorda la prof.ssa Enza Messina (docente di diritto ed economia), organizzatrice dell’evento in collaborazione con Amnesty International.



Il liceo Rosina Salvo, dopo aver aderito alla “Festa del Piano Nazionale Scuola Digitale” realizzatasi il 19 e il 20 gennaio, dunque, sottolinea ancora una volta l’importanza di una educazione alla cittadinanza attiva, anche attraverso i social network.

La prof.ssa Rosaria Bonfiglio (docente di scienze umane ed animatrice digitale dello stesso Liceo) sottolinea che: «Educare al digitale significa, anche, utilizzare i social in modo responsabile, consapevole e attivo». I diritti umani sono alla base della nostra sopravvivenza umana, e ciò lo si può esprimere nelle azioni, qualunque esse siano.

Il Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura presso Copenaghen, prof. Fabio Ruggirello, intervistato dalle giovani studentesse del Liceo, ha confermato il suo impegno a collaborare per la realizzazione di un gemellaggio digitale con le scuole danesi incentrato sulla cultura, sulla cittadinanza attiva e responsabile, importante per aggiungere competenze trasversali indispensabili agli stessi nativi digitali, ma anche per riflettere sul significato e sull’importanza dei principi di appartenenza, impegno e protezione.