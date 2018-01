Inserita in Economia il 25/01/2018 da Direttore Mazara. Affidati i lavori di pavimentazione di Villa Jolanda L’ufficio comunale Gare e Appalti ha provveduto ad affidare, in via provvisoria, i lavori di sistemazione di alcuni tratti della pavimentazione esistente all’interno di Villa Jolanda.



Ad aggiudicarsi i lavori la ditta MM Costruzioni srl di Mazara del Vallo che ha offerto un ribasso del 25,5555 % su importo a base d’asta di 10.473,79 euro Iva esclusa.



La commissione di gara, presieduta dal dirigente del III Settore, ha assegnato i lavori, in via provvisoria, con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base d’asta ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs 50/2016.



“Piccoli e mirati interventi – ha detto l’Assessore ai Lavori Pubblici, Silvano Bonanno – che mirano a ripristinare parte della pavimentazione danneggiata di Villa Jolanda e contestualmente contribuiscono all’economia di piccole imprese locali”.



Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori è il geom. Salvatore Ferrara dell’Ufficio Tecnico Comunale.