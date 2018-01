Inserita in Cultura il 24/01/2018 da Direttore MARSALA. ACCOGLIENZA TURISTICA: PALAZZO FICI APERTO ALLE VISITE L´offerta turistica a Marsala si arricchisce di un nuovo sito culturale, ora aperto alle visite guidate. Si tratta di Palazzo Fici, la residenza ottocentesca che si affaccia sulla storica via XI Maggio, che l´Amministrazione comunale vuole ulteriormente valorizzare per ampliare il ventaglio delle bellezze che la città offre a quanti giungono in questo versante occidentale della Sicilia. “Dopo avere assicurato la completa fruibilità dell´intera struttura nobiliare ed averla inserita in un progetto di alternanza scuola-lavoro, afferma il sindaco Alberto Di Girolamo, abbiamo destinato a Palazzo Fici altro personale comunale che, nel periodo estivo, intendiamo incrementare”.



Attualmente, l´accoglienza viene assicurata da martedì a venerdì dalle ore 16 alle ore 20; sabato dalle 17 alle 20. All´Enoteca comunale, gestita dalla locale Strada del Vino, si aggiungono ora i saloni del piano superiore (qui, lo scorso dicembre, si è svolta la prima edizione del “Marsala Wine”), dove si potranno ammirare quadri di valore e arredi del tempo. Gli stessi locali saranno anche disponibili per l´allestimento di mostre ed esposizioni temporanee, sempre con finalità turistiche, di promozione del territorio, della sua cultura e di quella vitivinicola in particolare.