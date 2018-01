Inserita in Politica il 24/01/2018 da Direttore Marsala. Richiesta seduta consiliare su nota riguardante i centri di accoglienza per minori stranieri non accompagnati Seduta consiliare caratterizzata dalla discussione sollevata da una nota pervenuta in Consiglio, riguardante i centri di accoglienza per minori stranieri non accompagnati. La nota, diffusa alla stampa e letta pure in Aula, fa seguito all´incontro di stamani tra una delegazione delle Cooperative, l´assessore Clara Ruggieri e il dirigente Nicola Fiocca. Non soddisfatti, i delegati hanno chiesto nella nota di essere ascoltati dal Consiglio comunale. Dopo la lettura della nota da parte del presidente Sturiano, sono intervenuti diversi consiglieri, sostanzialmente chiedendo chiarimenti in merito all´assessore Ruggieri, presente in Aula.



L´esponente della Giunta Di Girolamo, nel manifestare la propria sorpresa per la nota,ha affermato che la questione non dipende dalla volontà dell´Amministrazione comunale e che, anzi, si chiederà alla Prefettura i motivi di questa diminuzione di arrivi "per i quali questa Amministrazione non ha mai chiesto alcun blocco, ma soltanto preteso il rispetto della normativa, da ultimo del Decreto Minniti". Al termine della discussione, il presidente Sturiano ha sospeso la seduta per far svolgere un incontro tra i capigruppo e i rappresentanti delle cooperative presenti a Palazzo VII Aprile. La riunione è ancora in corso.



Da registrare la comunicazione, ad inizio di seduta, della consigliera Giusi Piccione, la quale ha dichiarato che "abbandona il gruppo Progettiamo Marsala".