Inserita in Cultura il 24/01/2018 da Direttore Trapani, per non dimenticare. Incontro con i giovani presso la Caserma “L. Giannettino” su "Il Giorno della Memoria" Si svolgerà il 26 gennaio 2018 alle ore 9,30, presso la Caserma “L. Giannettino” di Trapani, l’incontro rivolto agli alunni degli Istituti di primo e secondo grado del territorio dedicato al “Giorno della Memoria”, organizzato grazie alla collaborazione tra la Prefettura di Trapani e l’Associazione Diritti Umani Contro Tutte Le Violenze Co.Tu.Le Vi.



Porgeranno i saluti istituzionali il Comandante del 6° Reggimento Bersaglieri Colonnello Agostino Piccirillo, il Prefetto di Trapani Darco Pellos e la Presidente dell’Associazione Co.Tu.Le Vi Aurora Ranno. Relazioneranno la Prof.ssa Giovanna Bertuglia con “Ricordare la Shoah per vivere nella memoria, difendere la vita e rispettare l’uomo”, il Prof. Salvatore Bongiorno con “La memoria dell’olocausto come risposta alle contraddizioni di oggi”.



Verrà proiettato un video sul “Viaggio a Cracovia” a cura della dott.ssa Maria Chiara Lombardo. Saranno presenti gli alunni degli Istituti: Istituto Superiore “Da Vinci - Torre”, Istituto Superiore “Calvino–Amico” e IPSIA “Monteleone”, Istituto Superiore “IPSEOA Florio”, Istituto Superiore “Salvo-Buonarroti”, I.C. “G.G.C.Montalto”, I.C. “L. Bassi - S. Catalano”, I. C. ” Collodi - Sturzo” , I. C. “E. Pertini”, I. C. “G.Pagoto”, Scuola Secondaria di 1° Grado “A. De Stefano”, I.C. “Mazzini - Castronovo”, I. C. “ G. Pitrè – A. Manzoni”, I.C. Nunzio Nasi. La mattinata si concluderà con la consegna della medaglia d’Onore ai familiari di un milite.