Inserita in Sport il 24/01/2018 da Direttore MASSIMILIANO MAZZARA E’ IL NUOVO ALLENATORE DEL MAZARA CALCIO La società Mazara calcio comunica di avere affidato la guida tecnica della squadra al sig. Massimiliano Mazzara (Nella foto). Il neo allenatore canarino ha già allenato i gialloblu qualche stagione fa, compiendo un miracolo salvezza. Lo scorso anno ha vinto il campionato di Eccellenza, classificandosi al primo posto con il Paceco, oggi in serie D. Mister Mazzara ritorna ad allenare i gialloblu in una piazza dove è stato sempre ben stimato e apprezzato dalla tifoseria. La società nel pomeriggio di mercoledi presenterà il tecnico alla squadra e successivamente si svolgerà la prima seduta di allenamento del nuovo allenatore canarino. Il presidente dott. Filippo Franzone presenterà in conferenza stampa il nuovo allenatore, domani mercoledi 24 gennaio alle ore 18,00, nella sala stampa dello stadio Comunale Nino Vaccara.