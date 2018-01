Inserita in Politica il 23/01/2018 da Direttore Comune C.bello: Avviso per gli esercenti di Campobello: regolarizzare e/o aggiornare al più presto le licenze commerciali L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Castiglione invita tutte le attività economiche presenti nel territorio a verificare ed eventualmente a regolarizzare e/o aggiornare le proprie licenze commerciali al più presto, in modo da evitare il verificarsi di problematiche prima dell’inizio della stagione estiva.



Nell’ottica di uno spirito di collaborazione, s’invitano, inoltre, le eventuali attività di nuova istituzione, stagionali e non, a presentare la richiesta per ottenere le rispettive licenze commerciali entro e non oltre il 30 aprile 2018. L’ufficio S.U.A.P. rimane a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento nelle giornate di lunedì (ore 9-13) e di mercoledì (ore 15-18).