Inserita in Politica il 23/01/2018 da Direttore SICUREZZA NELLE SCUOLE E ADEGUAMENTI CON FONDI COMUNITARI. LA GIUNTA MUNICIPALE DI MARSALA APPROVA QUATTRO PROGETTI Risponde ad esigenze di sicurezza l´investimento di quasi 1 milione e 350 mila in alcune scuole comunali (al momento sono quattro) e per il quale la Giunta Municipale di Marsala ha avviato la procedura per richiedere un finanziamento a valere su fondi europei (PON-FESR). Le scuole interessate sono “Mario Nuccio” (237 mila euro), “Paolini XI Maggio” (270 mila), “Santi Filippo e Giacomo” (325 mila) e “Stefano Pellegrino” (514 mila). Per le prime tre, gli interventi riguardano la “messa in sicurezza ai fini dell´agibilità e adeguamento impiantistico dell´edificio scolastico”. A questi lavori, nella scuola “Pellegrino” si aggiungono anche quelli per l´abbattimento delle barriere architettoniche.

“L´obiettivo è quello di migliorare gli edifici scolastici e garantire la loro massima fruibilità, afferma il sindaco Alberto Di Girolamo. Un´esigenza di sicurezza che reputiamo da sempre prioritaria, anche per le positive ricadute sulla serenità didattica e su quella delle famiglie degli alunni”. I suddetti interventi rientrano nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche per il corrente anno, così come approvato dal Consiglio comunale. A fronte dell´investimento programmato, il finanziamento che andrà a richiedere il Comune di Marsala è di poco inferiore a 1 milione e 280 mila euro.