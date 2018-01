Inserita in Politica il 23/01/2018 da Direttore Bando per progetti standard del Programma ENI di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020: il Comune di Custonaci partecipa con un progetto Il Comune di Custonaci ha partecipato al primo bando lanciato dalla Regione Siciliana sul Programma ENI di Cooperazione Transfrontaliera Italia – Tunisia 2014/2020 che mira a stimolare la collaborazione e la nascita di partenariati fra le due sponde del Mediterraneo (e, in particolare, la Sicilia e la Tunisia), aprendo nuove opportunità di crescita ed occupazione per uno sviluppo equilibrato e sostenibile.



La proposta progettuale dal titolo "Interventi di mitigazione e adattamento degli effetti del cambiamento climatico sugli ambienti marini e costieri attraverso azioni di Ingegneria Naturalistica" rientra nell´obiettivo tematico "Protezione dell´ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici" ed è stata presentata dal Comune di Custonaci (in qualità di capofila) in partenariato con altri importanti enti. Il Comune di Custonaci è l´unico comune in Sicilia che ha già effettuato interventi di recupero ambientale con posidonia spiaggiata. Fondamentale è stato l´intervento tecnico dell´Ing. Gianluigi Pirrera, esperto di recupero ambientale e desertificazione.



Per la Tunisia i partner di progetto sono: l´Association Nationale de Développement Durable et de la Conservation de la Vie Sauvage e l´Université de Tunis El Manar, Faculté des Sciences de Tunis; per la Sicilia il Comune di Custonaci, l´Università degli Studi di Palermo e la società Biosurvey S.r.l.



Il progetto propone una serie di azioni a tutela dell´ambiente marino e costiero dove sviluppare sistemi e tecnologie congiunte a livello transfrontaliero Sicilia – Tunisia, tese a mitigare gli effetti del cambiamento climatico - quali l´erosione delle coste, la desertificazione ed il dissesto idrogeologico - adottando una strategia di sviluppo basata sull´aumento della capacità di resilienza degli ecosistemi. Sono previste azioni specifiche di mitigazione in zone degradate della fascia costiera, sia marina che terrestre, con l´obiettivo di contrastare i processi di erosione, attraverso l´incremento di vegetazione e l´uso di specifiche opere di intercettazione ed accumulo di sabbia e sedimenti.



In particolare, saranno effettuati interventi e azioni tendenti a tutelare e mantenere le praterie di Posidonia oceanica per la protezione dei fondali sabbiosi ed a ripristinare e consolidare i sistemi dunali e retrodunali.



Saranno messe in atto tecniche e azioni proprie dell´Ingegneria Naturalistica che, com´è noto, propone opere di basso impatto ambientale in grado di innescare processi di rinaturalizzazione, favorendo la biodiversità e il recupero ambientale e del paesaggio sommerso ed emerso. Infatti, la conservazione e il ripristino della vegetazione negli habitat costieri, marine e terrestri, attraverso soluzioni eco-ingegneristiche per la protezione delle coste offrono una promettente strategia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.







Il progetto, per un importo complessivo di € 1.200.000, sarà cofinanziato dai partner per il 10%. L´impegno del Comune di Custonaci in particolare sarà di € 14.000,00. La prima fase dell´Avviso prevedeva la presentazione delle proposta progettuale attraverso una nota sintetica che è stata redatta in lingua francese; superata la prima fase sarà progettato in via definitiva.