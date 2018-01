Inserita in Politica il 23/01/2018 da Direttore Raddoppio ferroviario di Cefalù, Culotta (Pd): “Dai grillini solo allarmismi per cercare consensi” “Nella smania di conquistare consensi, i grillini continuano a mistificare la realtà, costruendo ogni giorno a tavolino un allarme o una menzogna. L’ultima riguarda un’opera strategica come il raddoppio ferroviario Ogliastrillo-Castelbuono, i cui lavori sono ripartiti e proseguono a ritmo serrato per arginare i ritardi accumulati”. Lo dice Magda Culotta, sindaco di Pollina e deputato del Pd, che aggiunge: “Forse, distratti dalle loro beghe interne e dalle liti per le liste, i grillini non si sono accorti, tra le altre cose, che nella seduta del Cipe del 22 dicembre è stata approvata dal Ministero la cosiddetta ‘cura del ferro’, un piano operativo da 5,4 miliardi di euro. Di questi, centinaia di milioni saranno destinati alle tre città metropolitane di Palermo, Catania e Messina per rendere meno drammatica la situazione delle ferrovie siciliane. Questa è la realtà, il resto è solo mistificazione e allarmismo”.