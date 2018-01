Inserita in Sport il 23/01/2018 da Direttore Bianco Arancio Petrosino: Si dimette mister Alagna, panchina affidata a Vito Campo L´A.S.D. Bianco Arancio Petrosino comunica che nella serata di ieri il tecnico Antonio Alagna, dopo il risultato negativo conseguito domenica, ha rassegnato le proprie dimissioni. La società, nella persona del presidente Mario Parrinello le ha accettate. Ad Alagna vanno i più sentiti ringraziamenti per le qualità umane e competenze tecniche espresse in questi sei mesi sulla panchina petrosilena.



Da oggi Alagna non è più il tecnico della prima squadra del Bianco Arancio Petrosino, ma "Dodo" rimane un membro importante della nostra famiglia in qualità di dirigente.



La società Asd Bianco Arancio Petrosino comunica altresì che l´incarico di allenatore della prima squadra è stato affidato al signor Vito Campo, petrosileno classe 1978,

bandiera di lungo corso e già calciatore e dirigente del Bianco Arancio.



Mister Campo, che dirigerà quest´oggi il suo primo allenamento, manterrà anche gli incarichi dirigenziali e il suo ruolo di calciatore in rosa.