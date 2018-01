Inserita in Politica il 23/01/2018 da Direttore Tutto al femminile il Consiglio Direttivo di BCsicilia di Mussomeli Si è tenuta l´Assemblea degli iscritti della sede di BCsicilia di Mussomeli, Associazione culturale le cui finalità sono la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.



Sono stati eletti all´unanimità Maria Rita La Monica, Presidente del gruppo cittadino, Segretaria Enza Spoto, Economa Enza Luvaro e Responsabile della comunicazione Maria Nucera. Un direttivo tutto al femminile. La sezione locale per il 2018 prevede, tra le tante iniziative, giornate di studio di archeologia per la conoscenza e valorizzazione del ricco patrimonio del territorio dell´area mussomelese. Un´attenzione particolare sarà dedicata alla promozione della lettura invitando scrittori siciliani e non a presentare i loro libri. Sono previste, inoltre, mostre fotografiche, mostre d´arte, e visite storico-monumentali guidate al fine di far conoscere il capitale umano e ambientale del Vallone. Infine un Corso teorico-pratico per il riconoscimento delle erbe commestibili siciliane.



Per informazioni: mussomeli@bcsicilia.it. Tel.339.5949184.