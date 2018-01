Inserita in Economia il 22/01/2018 da Direttore SAN VITO LO CAPO, IN ARRIVO PALESTRE E GIOCHI PER I PIU´ PICCOLI Una nuova palestra, gradinate per i campi di calcio e di equitazione, giochi in piazza per i bambini: a San Vito lo Capo il 2018 si apre con nuove strutture sportive e ludiche fruibili da tutti, adulti e bambini.



In una delle ultime riunioni dell´anno scorso il Cipe ha finanziato la realizzazione di una nuova palestra alle spalle del bellissimo campo sportivo, all´avanguardia per le sue dotazioni e il manto di gioco: "Un intervento che avevamo sollecitato e completerà il nostro impianto, che è un vanto per l´intera provincia – afferma il sindaco Matteo Rizzo – Intanto abbiamo già posizionato due nuove gradinate per gli spettatori, una per il campo di calcio e l´altra per quello di equitazione. Sono molto contento di queste realizzazioni, lo sport è vita, e per questo sono infinitamente grato al ministero dello Sport". Il finanziamento del Cipe ammonta a 840 mila euro.



I giochi per bambini che si trovano nella piazza Conturrana, molto apprezzati dai più piccoli, verranno tutti sostituiti, e nuovi giochi saranno istallati anche nella piazza della frazione di Castelluzzo: "L´interesse dell´Amministrazione è rivolto a tutti, a tutte le fasce d´età – assicurano il sindaco e l´assessore alla cultura Maria Cusenza – Sono tantissimi i bambini che estate e inverno si divertono con i giochi pubblici messi a disposizione, ora ampliamo il servizio anche nelle frazioni con strutture nuove e sempre più sicure".



Ancora in tema di tempo libero e attività sportiva, nella splendida Baia Santa Margherita che riscuote un gradimento sempre crescente è stato realizzato un bellissimo percorso fitness: "Tutto il nostro territorio va conosciuto, amato, apprezzato e fruito con l´indispensabile rispetto per la natura – dice il sindaco Rizzo – e l´Amministrazione si muove in quest´ottica".