Inserita in Politica il 22/01/2018 da Direttore Lettera ai vertici del PD a sostegno della candidatura dell´On. Franco Ribaudo Mancano pochi giorni alla definizione delle liste e all’apertura della campagna elettorale. Noi amministratori e rappresentanti del territorio sentiamo forte la responsabilità di comunicare agli organi dirigenziali di partito le nostre idee, perplessità ed esigenze in vista delle elezioni per la formazione delle liste verso la XVIII legislatura del Parlamento Italiano.



Fino ad oggi, sono state le elezioni primarie indette dal Pd a dar voce ai territori, cosi come previsto dallo statuto del partito. Un ottimo mezzo di selezione della classe dirigente. Hanno saputo dare all’attività politica una forza propulsiva in più, dando al nostro partito un ruolo da protagonista nelle passate competizioni elettorali, che lo hanno visto spesso vincente. È grazie a questo metodo di selezione della classe dirigente che il nostro territorio ha potuto esprimere in Parlamento l’On. Franco Ribaudo ex sindaco di Marineo (Pa), che in questi cinque anni è stato un punto di riferimento serio e sensibile alle nostre esigenze, compagno di tante battaglie e problematiche della nostra quotidianità, svolgendo il mandato con spirito di servizio e mettendo in pratica un’azione di coinvolgimento concreto nelle scelte politiche con le amministrazioni locali, i circoli del Pd e tutto il territorio. Esperienze di buona politica come queste, basate sull’attenzione per il nostro territorio e sulla presenza costante nei nostri comuni, sono la soluzione per scongiurare la deriva a destra già messa in atto in occasione delle ultime elezioni regionali siciliane ed arrestare l’avanzata delle forze populiste.



Riteniamo sia di fondamentale importanza in questo momento storico e sociale la condivisione con gli organismi territoriali di partito. Sarebbe controproducente limitare importanti decisioni ad un cerchio ristretto di persone, correndo il rischio di ritrovarsi disarmati nei territori ad affrontare la difficile e complessa competizione elettorale che abbiamo davanti, con delle candidature indicate ed imposte solo dall’alto. Noi ci siamo e vogliamo dare il nostro contributo supportando delle candidature che siano da noi condivise, vogliamo impegnarci a fianco di chi in questi anni si è speso per il territorio producendo svariate iniziative parlamentari e istituzionali, mirate soprattutto a migliorare la condizione di vita di noi cittadini tutti, con particolare riguardo allo sviluppo delle aree interne. Vogliamo dare continuità a questo prezioso lavoro svolto in questa prima legislatura, con la consapevolezza che molto resta ancora da fare. Vogliamo pertanto che non si disperda il lavoro fatto fin qui, dall’On. Ribaudo, profondo conoscitore delle problematiche e dei processi messi in atto dal governo nazionale (patto per il sud – piano periferie- resto al sud ecc.) ma anche di tutta la programmazione regionale, atti attraverso cui sembra concretizzarsi una prospettiva di riscatto e di sviluppo della nostra terra.



Ci rendiamo conto che siamo ormai fuori tempo massimo per celebrare le primarie. Ma, proprio per questo, in assenza di iniziative volte al coinvolgimento della base, abbiamo voluto con la presente dire la nostra, rimanendo questo, l’unico mezzo di confronto con i vertici del partito. Si confida quindi, nella speranza che la dirigenza del Pd tutta, possa tenere in seria considerazione quanto sopra accogliendo le istanze del territorio.