Inserita in Cultura il 22/01/2018 da Direttore Sabato 27 gennaio open day al Liceo Statale Pescasino di Marsala Sabato 27 gennaio, dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 19,00, nelle due sedi di via Vaccari e di via Falcone, sarà presentata ai ragazzi delle terze medie e alle loro famiglie l´offerta formativa del Liceo Statale Pascasino di Marsala e saranno illustrati i curricula, presentate le attività didattiche e formative dei tre indirizzi della scuola, Liceo Linguistico, delle Scienze umane ed Economico sociale.



I giovani e i loro genitori potranno incontrare i Docenti, visitare l´Istituto, conoscere le attività didattiche e culturali, le sperimentazioni e l´innovazione didattica, i progetti, prendere visione dei servizi e delle attrezzature informatiche, dei laboratori, della palestra e del campo sportivo,della classe 3.0, delle aule dipinte dai nostri ragazzi, dialogare con gli studenti del Liceo, incontrare docenti e il Dirigente Scolastico.



"Un´importante momento per conoscere l´offerta formativa della scuola e fare una scelta consapevole, ascoltando i docenti e visitando i nostri locali, invitiamo i ragazzi delle terze classi della secondaria di primo grado e le loro famiglie a partecipare numerosi ", dichiara la Dirigente Annamaria Angileri.