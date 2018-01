Inserita in Tempo libero il 21/01/2018 da Direttore Valletta 2018”: ha ospitato il programma culturale, Erba ´Pjazez di Desirèe Proietti Sabato 20 gennaio : al via la tanto attesa inaugurazione dell`incredibile kermesse di eventi accolta con immenso entusiasmo sia dal popolo maltese sia dai turisti di ogni parte d`Europa. Ben 100.000 anime e piu` dirette con grande stupore verso il Gate della capitale.

Il-Belt (La Citta`) ,chiusa totalmente al traffico veicolare sin dalle 17, ha ospitato oggi un programma culturale, Erba ´Pjazez, istituito per la settimana dal 14 al 21 gennaio, che ha coinvolto sia la capitale che l`intero arcipelago. Tra musica e intrattenimento, artisti di strada e performer, le strade principali (Republic Street, Merchant Street), le piazze piu` famose (St John`s Square, St George`s Square, Castille Square) e la recente restaurata Triton Fountain, sono state animate da grandi folle di pubblico internazionale, spettacoli acrobatici e futuristici ricchi di grandi effetti speciali, che sono stati riprodotti ad intervalli di un`ora, per permettere alle migliaia di spettatori accorsi di poterne fruire.

Il via all`evento, intorno alla splendida Fontana del Tritone, lo ha dato l´attesissima performance del gruppo teatrale catalano La Fura dels Baus, che ha presentato un coreografico spettacolo acrobatico, arricchito da uno psichedelico uomo-robot alto oltre 10 metri, sorretto da bracci idromeccanici e movimentato da tecnici esperti. Su St George´s Square ha invece avuto luogo lo spettacolo di danza contemporanea della compagnia ŻfinMalta (coreografia di Paola Mangiola e musica originale del compositore Cyprian Cassar): uno show in cui i performer hanno interagito con proiezioni video (della Blaze Animation) ed effetti luce (di Mad About Video). In St John´s Square, sui gradini del segrato della Cocattedrale di St John, si è esibito un coro diretto da Pamela Bezzina (autore Elton Zarb, testi di Julian Farrugia), in una premiere di una sinfonia corale.

Sulla facciata del celebre Auberge de Castille è stata proiettata una produzione video 3D,interattiva e tridimensionale con elementi di musica ed effetti speciali. La storia maltese ed un prevedibile fantasmagorico futuro dell`arcipeago, raccontati in 20 minuti di spettacolo virtuale mozzafiato, completato da fuochi pirotecnici.

Suddivisi per aree tematiche, molti altri eventi si sono susseguiti. Il primo tema Festa ha celebrato la tradizione delle feste di paese tipiche maltesi con esibizioni di bande musicali, produzione ed esposizioni di manufatti decorativi, mostre di oggetti religiosi. Con il titolo di Performance, sono state comprese molte esibizioni per le strade cittadine con l´idea di portare l´arte direttamente sulla porta di casa degli abitanti maltesi: teatro, concerti, cabaret, giochi in piazza e appuntamenti di poesia. Pop up/Music ha portato musica nei luoghi più inconsueti: performance musicali e concerti persino sul traghetto che unisce Malta a Gozo e sugli autobus del trasporto pubblico. Children and Young People, infine, ha previsto divertenti proposte per i più piccoli.

Valletta 2018, in collaborazione con le Autorita` governative, tutte le forze addette alla sicurezza, sia terrestre che aerea, la Croce Rossa e gli ospedali, gli enti locali, televisione e radio, i trasporti pubblici, gli sponsor e tutta la comunita` maltese (solidale e compatta per lo scopo), hanno permesso che l`inaugurazione si svolgesse in maniera ordinata e composta, nel pieno delle norme sulla sicurezza agli individui e sulla tutela delle aree pubbliche. Sono stati curati tutti i dettagli possibili, logistici e di salvaguardia, affinchè la comunita` potesse godere in pieno degli eventi proposti.



Non possiamo che augurare a tutti coloro che durante il 2018 vorranno visitare La Valletta e l`arcipelago, un buon anno ricco di festa e soprattutto di cultura!