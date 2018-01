Inserita in Politica il 21/01/2018 da Direttore Il Rotary dona 22 nuove piante a Rocca del Gallo: il ringraziamento del sindaco Castiglione Sono state piantumate ieri mattina nell’ambito dell’iniziativa “Tree Planting”, che ha coinvolto i comuni di Campobello e Castelvetrano



«Il parco di Rocca del Gallo si arricchisce di 22 nuovi alberi. Ringrazio il Rotary club di Castelvetrano - Valle del Belice per aver contribuito a rendere ancora più bello il già meraviglioso scenario di Rocca del Gallo, dimostrando grande sensibilità e attenzione verso l’ambiente e verso il nostro territorio. Anche questa iniziativa rappresenta una viva testimonianza di quanto oggi la sinergia tra l’Amministrazione comunale e il tessuto associazionistico stia dimostrando sempre più di dare i suoi frutti».



Con queste parole il sindaco Giuseppe Castiglione ha ringraziato il direttivo e tutti i soci del Rotary di Castelvetrano, che ieri mattina hanno donato complessivamente 62 piante (pari al numero dei soci) nei comuni di Campobello e Castelvetrano, nell’ambito dell’iniziativa “Rotary Tree Planting” presentata pochi mesi fa in occasione dell’Assemblea Internazionale di San Diego e volta a promuovere la sensibilità ambientale e il rispetto verso la natura in un momento storico in cui il cambiamento climatico globale e il degrado ambientale costituiscono ormai vere e proprie minacce per l’intera umanità.



Oltre al Sindaco, alla cerimonia di consegna delle piante a Rocca del Gallo, sono stati presenti l’assessore al Verde Pubblico Vito Firreri, il presidente del Consiglio comunale Simone Tumminello e il direttore artistico del Comune Gianvito Greco.