Trapani Calcio comunica la cessione al Novara con la formula del prestito con diritto di riscatto del calciatore Federico Maracchi La Società Trapani Calcio comunica la cessione al Novara con la formula del prestito con diritto di riscatto del calciatore Federico Maracchi.



Centrocampista, Maracchi è giunto al Trapani nella finestra di mercato invernale dello scorso anno e con la maglia granata ha totalizzato 21 presenze e 3 gol nella stagione 2016/2017 in serie B e 19 presenze e 2 reti nell’attuale stagione sportiva.



A Federico Maracchi la Società Trapani Calcio rivolge i ringraziamenti per l’impegno e l’augurio delle migliori fortune personali e professionali.



Maracchi, lasciando Trapani, ha voluto rivolgere un ringraziamento a Società, Staff, compagni di squadra, tifosi e città.

Ecco le sue parole:



“Oggi comincia per me una nuova avventura, ma non posso andare via senza dire che per me è stato un onore indossare la maglia granata ed essere uno di voi. Ho vissuto delle emozioni bellissime che porterò sempre nel cuore. Spero di lasciare un bel ricordo di me perché io ne ho uno splendido di ognuno di voi. Dai tifosi, ai compagni, a tutto lo staff, a quelli che lavorano dietro le quinte. Grazie di tutto, Trapani. Un abbraccio, con affetto. Federico”.