Inserita in Politica il 17/01/2018 da Direttore Nella Terra del Gattopardo i Sindaci si scambiano le poltrone in seno all´ANCI “Azzerare le distanze e le diversità per conoscere e gestire al meglio due amministrazioni apparentemente lontane ma accomunate dalla volontà di soddisfare le esigenze dei cittadini offrendo loro servizi di qualità. E’questo lo spirito di grande collaborazione con cui i sindaci Bagnasco e Cannata stanno affrontando questi quattro giorni condividendo esperienze e metodi di lavoro”.

Lo ha detto il presidente dell’AnciSicilia, Leoluca Orlando, dopo aver incontrato, questa mattina Palazzo delle Aquile, il sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, che per quattro giorni scambierà la propria poltrona con quella di Luca Cannata, sindaco di Avola e vice presidente vicario dell’Associazione dei comuni siciliani.

Presente all’incontro anche il segretario generale dell’AnciSicilia, Mario Emanuele Alvano.

“L’obiettivo principale di questa iniziativa – ha concluso Orlando - è legato alla promozione del territorio, allo scambio di idee, all’analisi delle migliori pratiche e alla valorizzazione delle eccellenze dei comuni coinvolti. Si tratta di un percorso che la nostra Associazione promuove da sempre, considerando di fondamentale importanza il confronto anche e soprattutto fra realtà solo geograficamente distanti tra loro, nonostante non arrivi, sempre, dalle istituzioni nazionali e regionali, il sostegno necessario”.