Inserita in Politica il 17/01/2018 da Direttore Scegli Trapani, guidato dall´avv. Salvo D´angelo, presenterà ufficialmente la scuola di formazione politica Venerdì 19 Gennaio, alle ore 17.30 presso l´’Accademia di belle Arti Kandinskij, in Via Cappuccini, a Trapani, il movimento Scegli Trapani, guidato dall´avv. Salvo D´angelo, presenterà ufficialmente la scuola di formazione politica.







Come già anticipato nei giorni scorsi, Scegli Trapani vuole promuovere la formazione dei candidati al Consiglio Comunale (e non solo) attraverso un percorso di venti ore, con un programma formativo che avrà ad oggetto le funzioni amministrative del Sindaco e della Giunta, il ruolo dei consiglieri comunali, con particolare riguardo alle facoltà, ai diritti e doveri di chi siederà al Palazzo Cavarretta.



Il programma prevede inoltre, una guida pratica su come organizzare una campagna elettorale.



Alla cerimonia di presentazione interverranno, il direttore della scuola di formazione Gaetano Lo Cicero, il presidente di Scegli Trapani Salvo D´angelo e l’assessore regionale alla formazione On. Roberto Lagalla.