Inserita in Politica il 17/01/2018 da Direttore Salemi, interventi sul centro sportivo ‘San Giacomo’ Venuti: “Punto di riferimento per le associazioni sportive” - Al via il cantiere per la manutenzione straordinaria del Centro sportivo ´San Giacomo´ di Salemi. I lavori prevedono l´installazione del nuovo sistema di irrigazione e l´ammodernamento dell´impianto di illuminazione, oltre che la posa del nuovo manto erboso del campo principale. Prevista, inoltre, la sistemazione della pista di atletica leggera con superficie in tartan e della recinzione dell´impianto. Il progetto - redatto dall´ufficio tecnico comunale, guidato dall´architetto Paola D´Aguanno - prevede anche la realizzazione delle linee del campo da gioco e alcuni interventi sul campo di ´Calcio a 5´ attiguo. I lavori, finanziati attraverso un mutuo da 150mila euro con l´Istituto per il credito sportivo, sono stati assegnati dal Comune attraverso la formula della ´Richiesta d´offerta´ sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa): ad aggiudicarsi la gara è stata la ditta ´Palumbo Maurizio´ di Palermo, che dovrà ultimare gli interventi entro tre mesi.

"Non sono numerosi i comuni che possono vantare un centro sportivo come il ´San Giacomo´ - afferma il sindaco di Salemi, Domenico Venuti - ed è giusto che l´amministrazione se ne prenda cura. Si tratta di una struttura importante per Salemi, un fiore all´occhiello per tutto il comprensorio. Il Centro deve diventare punto di riferimento per le associazioni sportive che operano sul territorio - prosegue Venuti - e che svolgono una fondamentale funzione sociale di educazione al rispetto delle regole. A loro va anche la nostra attenzione". Secondo l´assessore allo Sport Vito Scalisi "i lavori previsti alzeranno notevolmente la qualità tecnica del centro sportivo che potrà tornare a ospitare eventi amatoriali ma anche a livello competitivo".