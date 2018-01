Inserita in Tempo libero il 17/01/2018 da Direttore HUMBLE RAIN AL PALAB Concerto rock il 18 gennaio al locale di Palermo Una serata di totale omaggio alla musica anni Sessanta e Settanta inglese, per esaltare tutto ciò che proviene d’Oltremanica.



Č un appuntamento importante il concerto degli Humble Rain, il 18 gennaio al Palab di Palermo in piazzetta del Fondaco (dietro la questura e a pochi metri da Ballarò).



Alle 22 inizierà il concerto. Gli Humble Rain sono Antonino Calì (chitarra e voce), Andrea Miccoli (chitarra e voce), Domenico Lucera (batteria), Fabrizio Schiavo (basso). Gli Humble Rain propongono un repertorio caratterizzato in gran parte da cover rock anni, con una particolare attenzione per i gruppi britannici. Dai Beatles ai Rolling Stones, da David Bowie ai Jefferson Airplane. C’è un’inevitabile gusto blues che emergerà durante il concerto, lo stesso che ha influenzato i più grandi gruppi della storia del rock inglese.



Il pubblico potrà usufruire del servizio ristorante, della pizzeria e dell’area bambini sin dalle 20.



Per prenotare un tavolo o chiedere informazioni telefonare al 320 904 0746. Per contattare chi si occupa della direzione artistica telefonare al 339 219 3004. La pagina Facebook da oltre 15 mila follower è: https://www.facebook.com/PALAB-304935441195/?fref=ts.



Per chi volesse il Palab è aperto tutti i giorni della settimana, compresa la domenica, a ora di pranzo a partire da mezzogiorno. Per i turisti, per i lavoratori degli uffici, ma anche per le coppie e i gruppi di amici che vogliono assaggiare le specialità dello chef.



Raggiungere Palab è semplice. Per posteggiare si può scegliere tra i seguenti parcheggi liberi a meno di 50 metri dal locale: piazza San Giovanni Decollato