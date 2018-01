Inserita in Politica il 17/01/2018 da Direttore Città di Mazara del Vallo CONTRIBUTO EX ENAOLI Entro il 31 Marzo la presentazione delle richieste Sull’Albo Pretorio OnLine del portale istituzionale, nella sezione Avvisi del Comune, è pubblicato l’avviso e il modulo per la concessione del contributo ex ENAOLI anno 2018.



Gli interessati, possono presentare istanza per l’accesso al contributo entro e non oltre il termine perentorio del 31 Marzo 2018. In caso di decesso di uno dei genitori o di entrambi successivamente al termine previsto le istanze potranno comunque essere presentate entro l’anno.



I requisiti richiesti per l’accesso al contributo sono: nucleo familiare con presenza di orfani minorenni e avere un reddito dell’intero nucleo familiare non superiore al minimo vitale.



I modelli per la presentazione delle istanze di contributo sono disponibili presso l’ufficio assistenza economica del Servizio Affari Sociali, in Via Giotto n. 23 e possono essere scaricati dal portale istituzionale nella sezione Albo Pretorio OnLine – Avvisi del Comune, all’indirizzo: www.comune.mazaradelvallo.tp.it