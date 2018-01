Inserita in Cultura il 16/01/2018 da Direttore Marsala una giornata di studio sul tema "Bisogni educativi speciali: la rete e lo sviluppo delle risorse territoriali" A Marsala una giornata di studio sul tema "Bisogni educativi speciali: la rete e lo sviluppo delle risorse territoriali". Giovedì, 18 gennaio, dalle ore 8:30 alle 18:30, presso l´Aula Magna dell´Istituto Superiore Abele Damiani, i rappresentanti del mondo della scuola e dei servizi sociali si confronteranno sui temi dell´inclusione con prestigiosi interventi, tra cui: Fulvio Giardina, presidente dell´Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia e del Consiglio Nazionale; dott. Raffaele Ciambrone, direzione generale MIUR (ha redatto la Circolare Ministeriale sui BES); dott. Rocco Giacalone, responsabile servizio Neuropsichiatria Marsala; dott.Salvatore Ingui´, dott.ssa Daniela Smirni, docente dell´Università di Palermo; e tanti altri esperti del settore, che daranno il loro contributo con relazioni ed interventi che si concluderanno con la realizzazione di sessioni laboratoriali.

“Ecco alcuni dati: abbiamo coinvolto 28 relatori – ha detto Rita Chianese, presidente del’associazione “Il Germoglio” -, 11 enti partner, 3 sponsor, 2 ordini professionali, 4 associazioni, 2 scuole di specializzazione, tutte le scuole della provincia di Trapani e più di 250 partecipanti. Il tutto in 4 sessioni e 8 laboratori”. Al termine del convegno - le cui iscrizioni si sono già chiuse per il raggiungimento del numero massimo di iscritti - verra´ rilasciato un attestato di partecipazione con la specifica delle ore di frequenza.