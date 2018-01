Inserita in Tempo libero il 16/01/2018 da Direttore Si è svolto presso la Chiesa Reale San Domenico a Trapani la cerimonia di premiazione del Concorso Provinciale “Il Presepe Rurale” Ha avuto luogo Domenica 14 Gennaio u.s. presso la Chiesa Reale San Domenico a Trapani, la cerimonia di premiazione del Concorso Provinciale “Il Presepe Rurale” giunto alla XXIV edizione, organizzato dal Settore Cultura del Comitato Provinciale AICS di Trapani.

Dopo la sfilata per le vie del centro storico dell’Associazione Tamburini Trinacria, ha avuto inizio la serata che è stata condotta da Claudio Maltese e Nicola Lamia, con intermezzi musicali dell’Orchestra e del coro degli alunni dell’Istituto Giovanni XXIII di Paceco.

Interessante è stato l’intervento del Dott. Vito Santoro, sui cenni storici del presepe.

Hanno presenziato la cerimonia consegnando premi e attestati di partecipazione ai presenti il Sen. Tonino D’Alì, il Dott. Biagio Martorana Sindaco di Paceco e Giacomo Tranchida Presidente del Consiglio Comunale di Erice

Alcuni dei presepi partecipanti sono stati esposti in mostra presso la Chiesa di San Domenico.



Di seguito le onorificenze speciali assegnati a:

Fam. Torre Giuseppe di Paceco, Associazione “La Separazione” Ceto degli Orefici Trapani, Fam. D’Angelo Antonino Paceco, Fam. Borghi Giuseppe Xitta, Famiglia Tosto Vincenzo Dattilo, Circolo del Tennis Trapani, Fam. Veltri Gaspare Marsala, Fam. Mineo Maria Paceco e Fam. Alabrese Emidio Trapani.



Premi Speciali:

Ferlito Vincenzo di Trapani, Correnti Gaspare di Trapani, Alabrese Valeria di Trapani, Catania Annunziata di Trapani, Accardo Antonella di Trapani, Marchingiglio Carmela di Trapani, Carrara Melchiorre di Trapani, Ottoveggio Maria di Marsala, Mannina Leonardo di Xitta.















Categoria Scuole:

1 class. Istituto Religioso Salesiano Oblate Sacro Cuore

Scuola dell’Infanzia Paceco – insieme ai Genitori del Gruppo Presepisti.

2 class. Istituto Comprensivo Giovanni XXIII

Scuola dell’Infanzia Statale, Classi I, II, III C Via F.sco Crispi Paceco

3 class. Istituto comprensivo Giovanni XXIII

Scuola Secondaria di 1° Grado, Classi II e III Paceco.



Categoria Chiese e Istituti religiosi:

1 class. Parrocchia Santissimo Salvatore Trapani

2 class. Rettoria Nostra Signora di Fatima Marsala

3 class. Chiesa Madre Parrocchia Santa Maria del Presepe Campobello di Mazara



Categoria Famiglie Piccoli Presepi:

1 class. Fam. Calamia Antonio Casa Santa Erice

2 ex aequo Fam. Messina Isidoro Mazara del Vallo

2 ex aequo Fam. Maltese Giuseppe Marsala

3 class. Fam. Tipa Oscar Casa Santa Erice



Categoria Famiglie grandi presepi:

1class. Fam. Genovese Antonino Casa Santa Erice

2 class. Fam. Sardo Giuseppe Mazara del Vallo

3 ex aequo Fam. Monacò Pietro Valderice

3 ex aequo Fam. Stabile Pietro Trapani



Categoria Famiglie presepi meccanici:

1 class. Fam. Lupo Michele Campobello di Mazara

2 ex aequo Fam Adragna Giovanni Casa Santa Erice

2 ex aequo Fam. Ferro Francesco Trapani

3 ex aequo Fam La Marmora Giuseppe Castelvetrano

3 ex aequo Fam. Maltese Gioacchino Marsala