Inserita in Cultura il 15/01/2018 da Direttore Marina Militare: CORDOGLIO PER LA PERDITA DEL GEN DI C.A. CASTAGNETTI Il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio di Squadra Valter GIRARDELLI, esprime alla famiglia del Generale di Corpo d´Armata dell´Esercito Fabrizio Castagnetti, il profondo cordoglio e la vicinanza, sua personale e di tutta la Forza Armata, per l’improvvisa perdita dell’alto ufficiale.







“Il Generale Castagnetti – sottolinea il Capo di Stato Maggiore della Marina - nel corso della sua brillante carriera ha dato prova di esemplari capacità operative grazie anche ad una preclara predisposizione all’innovazione”.







“Un eccezionale Ufficiale – prosegue l’ammiraglio Girardelli - al servizio del Paese e fedele alle istituzioni che ha operato in diversi contesti sempre con un approccio equilibrato ed orientato al raggiungimento dei migliori risultati in ambito interforze.”