Inserita in Tempo libero il 14/01/2018 da Direttore l´associazione Trapanese Nei locali del teatro della casa circondariale di Trapani, l´associazione Trapanese "compagnia dei mirtilli" di Paola Stabile ha tenuto uno spettacolo di beneficenza alla presenza di numerosi detenuti ristretti presso i reparti mediterraneo e adriatico.



La compagnia ha regalato momenti di allegria e vera ilarità con le scenette interpretate da Tore MAzzeo e Maurilio Savona, inframezzate da intermezzi musicali e attraverso la storia musicale italiana cantando brani altri siparietti divertenti.



Il Presidente della compagnia signora PAola Stabile, visibilmente emozionata a fine spettacolo, ha voluto sottolineare oltre che lo spirito ricreativo anche la validità culturale dell´iniziativa.



Lo spettacolo fa parte di una serie di iniziative di beneficenza, in favore dei detenuti, tenuti da vari artisti e associazioni culturali che hanno dato, in modo del tutto gratuito, la propria disponibilità a concedere momenti di relax alla popolazione detenuta, mostrando in tal modo una grande sensibilità nei confronti di chi oggi soffre tutte le problematiche connesse alla detenzione.