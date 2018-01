Inserita in Politica il 13/01/2018 da Direttore JU JITSU - A Piazza Armerina corso di formazione e aggiornamento per ufficiali di gara con il responsabile regionale Carmelo Maniscalco – Domani, presso la palestra “Bryan Sport” in via Pietro Mascagni snc, a Piazza Armerina (EN), si svolgerà il 1° corso di formazione e aggiornamento per ufficiali di gara. Il fiduciario regionale della Fijlkam (Federazione italiana judo lotta karate arti marziali), Luigi Sabatino, ha comunicato che il corso, diretto dal responsabile regionale Carmelo Maniscalco, si terrà dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.