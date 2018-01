Inserita in Tempo libero il 13/01/2018 da Direttore Custonaci: emozioni e suggestioni, il Presepe vivente affascina i visitatori Ancora un successo di pubblico per il Presepe Vivente di Custonaci, uno degli eventi più attesi dell’anno nel territorio trapanese giunto alla 36^ edizione. Custonaci “Città Mediterranea del Natale” e la Grotta Mangiapane si sono calati in un’atmosfera senza tempo. Sin dall’ingresso della Grotta Mangiapane le botteghe degli artigiani hanno rapito gli sguardi dei tantissimi visitatori: dal calzolaio all’intrecciatore di corde, fino al barbiere del paese. Un fuoco vivo ha riscaldato quanti si sono riuniti negli angoli della festa, con degustazioni di salsiccia, patate e formaggi. A rendere il tutto ancora più suggestivo, il suono della zampogna.

Gli artigiani hanno continuato a lavorare lungo tutto il percorso che portava alla grotta: il falegname, il fabbro che ha raccolto intorno a sé grandi e piccini richiamati dal suono del ferro battuto e da quei gesti sempre uguali.

I mestieri, gli artigiani, i caratteristici figuranti e la suggestiva raffigurazione della natività hanno trasformato la Grotta Mangiapane in un luogo vivo di spiritualità e pregno del significato vero del Natale, affascinando i visitatori. La grotta della Natività, che incorniciava Maria, Giuseppe e il Bambino, esprimeva una scena di tenerezza e delicatezza davvero rare. A completare il quadro del Presepe, animali veri come il bue e l’asinello, ma anche pecore, cavalli, capre, anatre e oche che hanno reso il tutto ancora più realistico e hanno fatto la gioia soprattutto dei più piccoli.

“Siamo soddisfatti: anche quest’anno il Presepe Vivente ha regalato un evento di qualità a tutti i custonacesi e ai turisti che, siamo certi, tarderanno a dimenticarsi della magia del Natale vissuto qui a Custonaci - commenta Dino Pipitone, presidente dell’Associazione “Museo Vivente” di Custonaci -. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita dell’evento. Un plauso ad attori e figuranti, a chi ha curato l´allestimento delle varie botteghe. L’appuntamento è quindi per il Natale 2018, con la 37ª edizione”.

“Siamo estremamente soddisfatti per l’esito degli appuntamenti da noi organizzati per queste festività natalizie - è il commento del sindaco di Custonaci, Giuseppe Bica - e i tantissimi visitatori giunti in paese sono una chiara prova. Il Presepe Vivente è il nostro evento più importante, una rievocazione storica particolarmente curata nei dettagli. Il Christmas Village, allestito nel centro storico di Custonaci, ha promosso e valorizzato i prodotti locali e le antiche tradizioni culinarie del territorio. Un sentito ringraziamento va alle associazioni, a tutti i cittadini che si sono adoperati per la buona riuscita delle manifestazioni”.



“Puntiamo sempre sul coinvolgimento delle associazioni culturali e sportive del territorio: abbiamo creato in questi anni un rapporto di collaborazione stabile e duraturo, una compartecipazione che ha regalato a cittadini, visitatori una ricca programmazione di eventi e manifestazioni per tutto l’anno. Per il Natale si crea davvero una sinergia speciale, un momento veramente unico per la nostra città”, conclude Silvia Campo, assessore comunale al Turismo, Cultura ed Eventi.