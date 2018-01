Inserita in Politica il 13/01/2018 da Direttore Fratel Biagio missionario ha deciso di abbandonarsi in strada per solidarizzare con chi non ha nulla Fratel Biagio missionario ha deciso di abbandonarsi in strada per solidarizzare con chi non ha nulla. Io da giornalista ho deciso di sostenere la sua protesta e dormo accanto a lui a Palermo davanti la Posta Centrale in via Roma. Sono già tre notti che il missionario, che ospita 1000 poveri a Palermo, vive in strada e ha deciso di mettersi in preghiera e di digiunare.



Vi trasmetto alcune parole delle sue lettere:" Vivo un profondo disagio, non riesco ad essere tranquillo, non dormo, non riesco a mangiare sapendo che ancora ad oggi tante persone vivono per strada". Diffondete più che potete questo gesto per scuotere le coscienze e aprire i cuori. Mi rivolgo ai miei colleghi giornalisti ma anche e soprattutto ai cittadini comuni,ai miei amici che tramite la condivisione di questo post possa indurre alla riflessione e a compiere gesti di bene



di Riccardo Rossi