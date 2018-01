Inserita in Sport il 13/01/2018 da Direttore Impegno casalingo per i giallorossi agli ordini del tecnico Antonio Alagna Impegno casalingo per i giallorossi agli ordini del tecnico Antonio Alagna. Domani, domenica 14 gennaio 2018, per la 7° ed ultima giornata del girone di andata del campionato provinciale di Terza Categoria girone Trapani 2017-18 arriva al Comunale di Petrosino la Eleonora Folgore Castelvetrano. Fischio di inizio fissato per le ore 14.30, dirigerà la gara il signor Giuseppe Corona della Sezione A.I.A di Marsala.

A margine dell´allenamento di rifinitura di venerdì sera, mister Alagna ha diramato le convocazioni, ecco i 18 che prenderanno parte all´appuntamento:



portieri: De Pasquale, Angileri;

difensori: Bilardello, Genovese, Piccione, Parrinello, Paladino, Gabriele, Pellegrino, Bonafede, Isaia;

centrocampisti: Ben Dziri, Barraco, Catania, Consentino, Lodato, Lombardo;

attaccante: Panitteri.