Inserita in Cultura il 12/01/2018 da Direttore Castelvetrano. Una storia vera tra la magia dell´arte e della musica: Les Jumeaux di scena al Selinus Due gemelli che si ritrovano dopo 15 anni e si scoprono legati dall´arte: Les Jumeaux di Daniele Ronco va in scena al Teatro Selinus di Castelvetrano domenica 21 gennaio alle 17.30per la Stagione pomeridiana ideata da Teatro Libero.



Uno è un musicista di livello internazionale e l´altro è un filosofo e amante del teatro: Les Jumeaux è uno spettacolo surreale, poetico e comico allo stesso tempo che nasce da una storia vera, per quanto straordinaria.



Dalle cornamuse francesi delle giostre in legno, ai tanghi appassionati di Piazzolla, passando per lo swing e il gitano: attraverso musiche e colpi di scena due fisarmonicisti gemelli raccontano attraverso l´ avventura di artisti di strada in giro per il mondo.



Una storia vissuta quando avevano appena 17 anni, quando sulle spalle portavano una fisarmonica e in tasca solo un sogno: vivere di questa sublime arte. Dopo quindici anni i gemelli (in francese: les jumeaux) si ritrovano: uno è diventato musicista di livello internazionale (Davide), l’altro è un filosofo e amante del teatro (Mauro). Portano sul palco lo spezzone più bello della loro vita insieme: il viaggio come artisti di strada in giro per il mondo. Due carismi che finalmente s’incontrano sotto la regia di Daniele Ronco per suonare ancora una volta il loro sogno.