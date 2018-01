Inserita in Economia il 12/01/2018 da Direttore Contributo per aeroporto Birgi - Chiesta attivazione tavolo tecnico. L’aeroporto deve continuare a svolgere il suo ruolo di strumento dello sviluppo economico dell’intero territorio provinciale Il COMMISSARIO STRAORDINARIO del LIBERO CONSORZIO COMUNALE di TRAPANI (già Provincia Regionale) ha chiesto l’urgente e immediata attivazione di un tavolo tecnico per l’utilizzazione delle somme relative al contributo regionale straordinario, concesso nel 2011 e integrato nel 2016, sottolineando ancora una volta la grande importanza rivestita dall’aeroporto di Trapani-Birgi, quale struttura essenziale per lo sviluppo economico e turistico di tutto il territorio.



La richiesta di attivazione del tavolo tecnico è stata indirizzata agli Assessori regionali per le Autonomie Locali, del Turismo e dell’Economia, nonché ai dirigenti dei dipartimenti regionali di riferimento.







L’iniziativa del Commissario Straordinario, dott. Raimondo Cerami, fa seguito al precedente comunicato stampa del 6 dicembre 2017, tenuto conto che risulta ormai prossimo il termine – 28 febbraio 2018 - entro il quale la Regione chiederà che venga inviata la rendicontazione dei contributi straordinari di cui il Libero Consorzio continua a disporre (per la precisione € 2.580.660,00) e stanziati con le leggi regionali 16/2011 e 8/2016, per favorire l´incremento dei flussi turistici dell´aeroporto Trapani-Birgi ed il relativo piano di promozione, in conseguenza della chiusura del traffico aereo causata dall´evento bellico internazionale nel periodo marzo-aprile 2011.



Tale somma è rimasta finora inutilizzata, sebbene fin dal mese di marzo dello scorso anno il LIBERO CONSORZIO COMUNALE abbia specificamente richiesto alla REGIONE SICILIANA di fornire adeguate risposte ai quesiti riguardanti l’utilizzazione e la rendicontazione di tali somme di denaro.







Il Commissario Straordinario ha ribadito, in tutte le sedi, che , anche se l’Ente non è più socio di Airgest s.p.a. (società di gestione dello scalo civile), avendo ceduto l’intera propria quota di partecipazione azionaria alla Regione Siciliana fin dall’ottobre del 2013, l’aeroporto di Trapani-Birgi deve continuare a svolgere il suo ruolo di strumento dello sviluppo economico dell’intero territorio provinciale e che solo una grande unità di TUTTI i COMUNI con il LIBERO CONSORZIO COMUNALE di TRAPANI e con la REGIONE SICILIANA può rappresentare la soluzione per superare tutte le criticità che hanno finora impedito il pieno rilancio dell’attività aeroportuale.







Il dott. Cerami, infine, formula l’auspicio che i neo assessori regionali dispongano l’urgente convocazione del tavolo tecnico richiesto dal Libero Consorzio Comunale di Trapani e decidano di invitare ai lavori i Sindaci e ad altri soggetti istituzionali che possano fornire il loro contributo per il rilancio dell´aeroporto.