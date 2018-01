Inserita in Cultura il 11/01/2018 da Direttore A cinquant´anni dal terremoto a Santa Margherita di Belìce si torna nelle tende Domenica 14 Gennaio 2018 alle ore 21.00 presso l´area incompleta del quartiere di via Cannnitello (via 15 gennaio) a Santa Margherita di Belìce si terrà una veglia per evidenziare il mancato completamento della ricostruzione, l´abbandono e la precarietà delle opere incompiute nonostante le promesse che lo Stato non è mai riuscito a garantire.



Per provare a dare un segnale forte l´Amministrazione Comunale di Santa Margherita di Belìce (Ag) guidata dal Sindaco Francesco Valenti passerà la notte all´interno delle tende installate presso quella che rimane ancora oggi una delle aree incompiute della cittadina: pozzi neri al posto della rete fognaria, cavi volanti e luci da cantiere al posto delle linee elettriche. Autobotti che suppliscono all´assenza della rete idrica. Banchi di terra al posto di strade e marciapiedi.



A Santa Margherita di Belìce, dopo mezzo secolo dal sisma, la ferita è ancora aperta.Tanti cittadini ancora aspettano il contributo per ricostruire la prima unità immobiliare, un intero quartiere è privo di opere di urbanizzazione primarie. "Purtroppo per i margheritesi il 50° Anniversario del Terremoto sarà anche il giorno in cui ci sentiamo di evidenziare le problematiche che ruotano intorno al mancato completamento della ricostruzione - afferma il sindaco Francesco Valenti che ricorderà l´anniversario in una tenda proprio nel cuore della "Città Incompiuta".



"Dopo mezzo secolo dal terremoto - sottolinea il sindaco Francesco Valenti – il 14 gennaio 2018 a partire dalle 21.00, dopo aver deposto una corona di fiori al Cristo Redentore che rappresenta un Monumento in memoria dei caduti del sisma 1968, ci incammineremo lungo la via Cannitello (15 gennaio) per passere la notte all´interno delle tende installate per l´occasione dalla Protezione Civile e dalla Croce Rossa nell´area che rappresenta ancora oggi una ferita da rimarginare".



Nel coso della veglia all´interno della "Città Incompiuta" oltre agli interventi istituzionali sarà data voce ai tanti cittadini che vivono nella totale precarietà senza servizi primari e che ancora aspettano di costruire la prima casa.



Tra gli eventi previsti a Santa Margherita di Belìce alle 16.00 di domenica 14 gennaio al Museo della Memoria, alla presenza della Delegazione Istituzionale, sarà inaugurata una Stele Celebrativa con i nomi della Vittime del Terremoto 1968. La cerimonia sarà accompagnata dall´esibizione della Banda musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.



Il sindaco Francesco Valenti invita tutti a partecipare attivamente alle varie iniziative che si terranno nel corso delle celebrazioni per il 50° Anniversario del Terremoto nella Valle del Belìce.