Inserita in Sport il 10/01/2018 da Direttore JUDO “Assoluti”, “Criterium Giovanissimi” e judoka siciliani distintisi nel 2017: tutti i premiati al “Palaghiaccio” di Catania Intensa giornata di gare, esibizioni e premiazioni ieri al “Palaghiaccio” di Catania dove oltre 300 giovani atleti hanno ravvivato il tatami dell’ottima struttura in località La Plaja. Dopo le gare valide per le qualificazioni ai campionati assoluti in programma a fine mese al Centro olimpico “PalaPellicone” di Ostia Lido, è stata la volta del “Criterium giovanissimi” durante il quale i piccoli atleti provenienti da tutta la Sicilia si sono esibiti al cospetto dei rispettivi tecnici.

Eccellente l’organizzazione del-l’intera manifestazione curata dal Commissario Tecnico regionale del settore Judo della Fijlkam (Federazione italiana judo lotta karate arti marziali), Gaetano Spata, in collaborazione con il fiduciario regionale Sicilia del Metodo Globale Autodifesa, Massimiliano Leone ed alla quale hanno presenziato il presidente del Comitato regionale Sicilia della Fijlkam, Salvatore Livigni, il vicepresidente del settore judo, Corrado Bongiorno, e il consigliere nazionale Fijlkam, Giovanni Strazzeri.

A conclusione della giornata di gare ed esibizioni, si è svolta la premiazione di tutti gli judoka siciliani messisi in luce nel corso del 2017. Sono stati premiati: Piccione Pietro Titania Judo Catania, Frisenna Nicolò Polisp. Catenanovese, Felice Federico Ippon Enna, Russo Diego Titania Ct, Scimone Antonino Cus Unime, Foscolo Michele Airon Furci Siculo, Mereu Alessandro Titania Ct, Conti Dario Titania Ct, Caronella Gabriele Cus Unime, Isgrò Alessio Cus Unime, Iurato Simone Titania Ct, Casabona Martin Ronin Lineri, Miano Santi Ippon Furci Siculo, Bani Alessandro Ushijima Pozzallo, Patanè Cristian Titania Ct, Politano Giuseppe Titania Ct, Gravina Salvatore Titania Ct, Lapi Francesco Ippon Furci Siculo, Ferrara Alessandro Titania Judo Ct, Gregorio Garufi Giuseppe Kineo Messina, Pitino Cesare Ushijima Pozzallo, Privitera Santo Polisp. Catenanovese, Mea Alessandro Judo-Ki Ragusa, Fascetto Sivillo Gianpaolo Titania Ct, Iozia Lorenzo Ushijima Pozzallo, Filiberto Santi Sport´s Meeting Giarre, Traina Samuele Titania Ct, Paradiso Riccardo Mifune Modica, Caudullo Mattia Titania Ct, Franco Giovanni Bushido Trapani, Felice Lorenzo Ippon Enna, Donnina Francesco Kineo Messina, Palillo Thomas Ippon Enna, Cappello Giorgio Judo-Ki Ragusa, Guida Carmelo Titania Ct, Casabella Andrea Bushido Trapani, Mondo Mattia Cus Unime, Mondo Manuel Cus Unime, De Luca Luciano Polisp. Catenanovese, Occhipinti Gabriele Kosen Cam Ragusa, Ferrara Francesco Airon Furci Siculo, Siliprandi Alessandro Bushido Trapani, Licitra Luca Judo-Ki Ragusa, Guglielmino Simone Ronin Lineri, Mirabella Federico Titania Ct, Carnemolla Gabriele Mifune Modica, Antoci Francesco Judo-Ki Ragusa, Di Cola Emanuele Cus Unime, Pagano Giacomo Ippon Furci Siculo, Zangara Andrea Ginnic Bagheria, Mazzeo Mario Judo Team Cicero, Incandela Luca Bushido Trapani, Zito Alessio Ronin Lineri, Castiglione Paolo Bushido Trapani, Castiglione Giuseppe Bushido Trapani, Gullo Dejan Ippon Furci Siculo, Cambria Alessandro Pirri Barcellona, Giambò Giosuè Pirri Barcellona, Biondi Salvatore Titania Judo Ct, Lombardo Luca Ushijima Pozzallo, Restifo Matteo Airon Furci Siculo, Poidomani Simone Mifune Modica, Miceli Gabriele Pirri Barcellona, Licitra Gabriele Kosen Cam Ragusa, Messina Nicolò Yamato Catania, Pulejo Andrea Ippon Furci Siculo, Torre Giuseppe Pirri Barcellona, Alosi Gabriele Pirri Barcellona, Lo Presti Mario Polisp. Catenanovese, Puglisi Gioele Kosen Cam Ragusa, Donato Giovanni Titania Judo Ct, Lanzafame Francesco Titania Judo Ct, Santangelo Giulio Bushido Trapani, Liberto Manfredi Titania Judo Ct, Calabrò Domenico Judo Team Cicero, Figura Damiano Tomita Ispica, Pitrolo Gabriele Tomita Ispica, Sanfilippo Annalisa Titania Judo Ct, Catanzaro Juliana Cus Unime, Martorana Sofia Judo-Ki Ragusa, Palazzo Sara Pol. Catenanovese, Maccarone Elisabetta Titania Judo Ct, Lombardo Daria Judo Club Ushijima Pozzallo, Settineri Giada Pirri Barcellona, Di Leonardo Noemi Omnia Alcamo, Milione Asia Kineo Messina, Siliprandi Elena Bushido Trapani, Sammito Giada Mifune Modica, Calabrò Luce Kineo Messina, Talio Giulia, Pol. Catenanovese, Nicotra Siria Mifune Modica, Millauro Sara Titania Judo Ct, Musumarra Carmelita Titania Judo Ct, Zito Alessandra Ronin Lineri, Bellone Claudia Ginnic Bagheria, Anastasi Mariagrazia Titania Judo Ct, Pagliarello Paola Ippon Furci Siculo, Calabrò Carla Pirri Barcellona, Galletta Giorgia Cus Unime, Longo Francesca Titania Judo Ct, Alosi Desirè Pirri Barcellona, Fazio Sabrina Titania Judo Ct, Cardella Sara Airon Furci Siculo, Storione Elena Ippon Furci Siculo, Monaca Valentina Tomita Ispica, Luigi Anastasi Titania Ct, Francesco Alfè Titania Ct, Giorgi Giulia Judo Club Sciacca, Giovanni Donzella Koizumi Scicli, Giuseppe Burrascano Yama Arashi Messina, Maria Milazzo Titania Ct, Samuele Cappellani Conca D’oro Palermo, Miriana Lipari Yama Arashi Palermo, Rita Cammara Omnia Alcamo, Manuela Sanzone Titania Ct, Antonio Polmo Airon Furci, Daniele Cardella Airon Furci, Gabriele Belviso Airon Furci, Salvatore Arcaria Titania Ct, Massimiliano Leone, Francesco Trua Hydra Villabate, Gabriele Cappellani Conca D’oro Palermo, Valentina Zanca Judo Leone Palermo, Ramona Ravidà Airon Furci, Laura Costa Hydra Villabate, Cristiano Grimaudo Omnia Alcamo, Mariachiara Zuccarello Yama Arashi Messina, Vincenzo Pelligra Koizumi Scicli, Raffaele Verdirame Koizumi Scicli, Jacopo Pluchino Ushiyama Pozzallo, Massimino Antonio Polisp. Catenanovese, Cindy Passochiuso Airon Furci, Silvia Drago Ippon Enna, Calalesina Patrick Airon Furci, Oliver Grasso Dynamic Center Gravina, Angelo Lanzafame Titania Ct, Strazzeri Mario Dynamic Center, Pappalardo Domenico Titania Ct, Tomasi Sofia Titania Ct, Rigano Lorenzo Airon Furci Siculo, Alessandro Polmo Airon Furci, Giulia Carnà Hydra Villabate Esordienti, Miriam Leone Judo Leone Palermo, Marco Finocchio Airon Furci, Carolina Costa Cus Unime, Mililli Daniele Koizumi Scicli, Gabriele Fiorentino Hydra Villabate, Dispenza Chiara Hydra Villabate, Filippo Cicciarella Koizumi Scicli, Silvia Drago Ippon Enna, Angelo Pantano Airon Furci Siculo, Gabriele Cucinotta Yama Arashi Messina, Giovanni Gandolfo Dynamic Center, Antonio Mavilia Power Life Giarre Nel Kimenokata, Salvatore Palillo Ippon Enna e Valentina Visonà Titania Ct.

Società premiate per aver avuto atleti medagliati ai campionati Italiani: Airon Furci Siculo, Hydra Villabate, Koizumi Scicli, Titania Catania, Ippon Enna, Leone Palermo, Dynamic Center Gravina, Cus Unime, Polisportiva Catenanuova e Ushijima Pozzallo.

Atleti che si sono distinti in campo internazionale: Silvia Drago, Cristiano Grimaudo, Patrick Cala Lesina, Lorenzo Rigano, Aris Manzi e Angelo Pantano. Campionato Italiano a squadre 2017: Titania Judo Catania (bronzo). Vincitori Gran Prix Sicilia 2017: Polmo Alessandro Airon 90 Furci Siculo Craparo Diego Judo Club Sciacca Anastasi Luigi Asd Titania Judo Ct Cala Lesina Luca Airon 90 Furci Siculo Platania Anthony Dynamic Center Gravina Fazio Andrea Titania Judo Ct Gimillaro Sebastiano Judo Forever Montalbano Michele A.S.D. Ginnic Club Fidone Francesco Judo Club Koizumi Scicli Cappellani Gabriele Conca D’oro Palermo Pluchino Jacopo Judo Club Ushijima A.S.D. Massimino Antonio Polisp. Catenanovese Leone Miriam Judo Club Leone Pa Saccone Alessia Asd Titania Judo Club Giorgi Giulia Judo Club Sciacca Castagnino Miriam Fujiyama Belmonte Ravidà Ramona Airon 90 Furci Siculo Grasso Giorgia Sport’s Meeting Giarre Morana Irene Ginnic Bagheria Mavilia Marta Asd Judo Power Of Life Di Stefano Gloria Asd Titania Judo Club Mercurio Andrea Judo Club Leone Pa Amico Alessandro Athletic 2000 Paceco Lumia Gerlando Athletic 2000 Paceco Palumbo Claudio Oletti Villabate Pitarresi Raffaele Katana Palermo Cappellani Samuele Conca D’oro Palermo Grasso Oliver Dynamic Center Gravina Drago Silvia Ippon Judo Enna Donzella Mariaclara Judo Club Koizumi Scicli Mineo Antonia Ginnic Bagheria Migliorini Melissa Katana Palermo Sanzone Manuela Titania Judo Ct Orlando Andrea Judo Club Leone Pa Cammilleri Daniele Judo Club Leone Pa Quartararo Alessio Yama Arashi Palermo Finocchio Marco Airon 90 Furci Siculo Cicciarella Filippo Judo Club Koizumi Scicli Gemmellaro Luca Titania Judo Ct Donzella Giovanni Judo Club Koizumi Scicli Sturniolo Gabriele Airon 90 Furci Siculo D’acquisto Andrea Judo Club Leone Pa Cappellani Emanuele Conca D’oro Palermo Burrascano Giuseppe Yama Arashi Messina Geraci Mauro Ginnic Bagheria Tiralongo Francesco Futura Siracusa Leone Gianluca Coky’s Capaci Scandurra Danny Asd Judo Power Of Life Drago Silvia Ippon Judo Enna Pollara Maria Coky’s Capaci Milazzo Maria C. Titania Judo Ct Talluro Clara Bushido Trapani Caccamo Arianna Judo Club Leone Pa Abbatiello Asia Hydra Villabate Marsiglia Gabriele Judo Club Leone Pa Mortillaro Alberto Bushido Judo Trapani Caronella Emanuele Cus Unime Di Liberto Francesco Fujiyama Belmonte Messina Simone Polisp. Sicilia Palermo Tripoli Dario Polisp. Catenanovese Sapuppo Giorgio Asd Judo Club Ronin Alfè Elisea Titania Judo Ct Platania Aurora Dynamic Center Gravina Russo Savita Judo-Ki Ssd Arl Lucà Giorgia Cus Unime Dervishaj Fati Asd Mifune Judo Evola Aurora Omnia Sporting Center Di Carlo Eleonora Asd Judo Power Of Life