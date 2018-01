Inserita in Cultura il 10/01/2018 da Direttore Marsala. Direttamente dal Bagaglino e Tale e Quale Show, arriva al Teatro “Impero” Manlio Dovì nell´ambito della XI Rassegna teatrale Lo Stagnone Direttamente dal Bagaglino e Tale e Quale Show, arriva al Teatro “Impero” di Marsala, Manlio Dovì nell’esilarante esibizione “Tale e quale Showman”.



Una serata di spettacolo, e soprattutto di risate. Domenica 14 Gennaio 2018 ore 18,00. Manlio Dovì, attore, cabarettista ed imitatore palermitano. Dovì, comincia la sua carriera nel mondo dello spettacolo proprio nella sua terra, la Sicilia, prendendo parte ad alcune trasmissioni in radio e nelle televisioni locali, fino poi ad arrivare nelle sedi regionali Rai di Palermo, dove partecipa a programmi di tipo satirico-musicali.



Nel 1986, è nel varietà televisivo italiano Fantastico, condotto da Pippo Baudo ma, l’anno successivo Manlio ha modo di farsi conoscere meglio al grande pubblico, grazie al Bagaglino, la compagnia teatrale fondata a Roma da Pier Francesco Pingitore, collaborando con Pippo Franco, Oreste Lionello e Leo Gullotta. Manlio Dovì è stato vincitore di una trasmissione del programma televisivo “Tale e Quale Show 2016”, il programma televisivo condotto da Carlo Conti con personaggi dello spettacolo che si cimentano in popolarissime imitazioni, una gara appassionante che fa rivivere le grandi icone musicali di oggi e di ieri. Accompagneranno Manlio Dovì, attori, musicisti e ballerine per un grande show. Domenica 14 Gennaio 2018 ore 18,00 Teatro Impero Marsala. info e pren. 320.8011864 - 338.2615790- media partner Radio Itaca Marsala e Radio 102.



Disponibile la piantina on-line per la scelta dei posti www.compagniateatralesipario.it