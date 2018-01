Inserita in Tempo libero il 10/01/2018 da Direttore Si è svolto il memorial del Mister” delle giovanili del Trapani Bonventre

Si è svolto il tradizionale memorial dell’indimenticabile “Mister” delle giovanili del Trapani, organizzato da Giuseppe Sammaritano, che lo ricordano sempre per i tanti insegnamenti ricevuti oltre ad essere stato un maestro di vita.

Ad aggiudicarsi la nona edizione, riservata ai nati del 2007/2008, la Pol Forese di Peppe Tallarita che ha battuto in finale la Numer One con un secco 3 a 1 con tripletta di Ravazza, nella finale per il terzo posto il Madonna di Fatima regola con un 3 a 1 lo Sport Academy 2014 . Nel corso della cerimonia di premiazione consegnati da parte della Famiglia riconoscimenti a Giacomo Ravazza della Pol Forese quale capocannoniere della manifestazione e Domenico Lombardo dello Sport Academy quale miglior portiere.