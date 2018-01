Inserita in Sport il 10/01/2018 da Direttore Maxim e la Federazione Motociclistica Italiana anche quest´anno insieme per la gestione dei Campionati Enduro Italiani Maxim è lieta di informarvi che per effetto del rinvio dei termini della gara d´appalto per nominare il nuovo promotore dei Campionati Italiani Enduro, la Federazione Motociclistica Italiana ci ha proposto una proroga del contratto in essere per la gestione dei Campionati stessi per il 2018. Siamo pertanto a comunicarvi la nostra presenza per la prossima stagione, la diciannovesima nel nostro palmares.

Stiamo lavorando a pieno ritmo in questi giorni per iniziare al meglio il nuovo anno agonistico.



E proprio in vista della nuova stagione, vi informiamo che sono aperte le iscrizioni a tutto il Campionato Italiano Enduro.



Per iscriversi basta collegarsi al link che si trova all´interno del nostro sito http://www.italianoenduro.com/iscrizioni/ ed effettuare l´iscrizione al nuovo portale della Federazione Motociclistica Italiana, myFMI, completando i dati richiesti.



Le iscrizioni potranno essere fatte dai soggetti abilitati: Moto Club, Team e singoli tesserati, mentre con procedura integrata, ma separata da un punto di vista interno, verranno gestiti piloti stranieri.



A partire da quest´anno ci si potrà iscrivere quindi utilizzando l´account del Moto Club, del Team oppure personale (quest´ultimo tramite accesso a myfmi.federmoto.it) mentre i piloti stranieri troveranno apposito link sul portale http://sigma.federmoto.it.





Le tasse d´iscrizione dovranno esser comunque versate al promotore Maxim, alle seguenti coordinate bancarie:



MAXIM SRL

Banca appoggio: INTESA SAN PAOLO

Agenzia: PIEVE DI SOLIGO

IBAN: IT94 H030 6961 9241 0000 0001 186

BIC : BCITITMM



Una volta effettuato il versamento, bisognerà inviare una copia del bonifico all´indirizzo mail amministrazione@italianoenduro.com indicando:



Nome e cognome del pilota o nominativo del motoclub iscritto

Indirizzo completo per la quietanza

Campionato

Gara/prova



L´iscrizione verrà accettata solo previa visione della copia del bonifico. In caso contrario l´iscrizione stessa verrà considerata non valida, come riportato all´interno dell´articolo 19 del regolamento FMI 2018.