Inserita in Tempo libero il 09/01/2018 da Direttore SERATA GIORGIA AL DORIAN A PALERMO I Microphonica cantano tutta la sera le canzoni della cantante romana il 12 gennaio Voce e forza delle emozioni. Questo è ciò che porta il messaggio delle canzoni di Giorgia Todrani, meglio conosciuta come Giorgia.



La più potente delle cantanti italiane sarà omaggiata venerdì 12 gennaio al Dorian - il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna - in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.



La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere l’apericena servito al tavolo o un ampio menù di antipasti, primi e secondi.



Alle 22 sarà il turno dei Microphonica, ovvero alla voce Antonella Caruso, al pianoforte e alle tastiere Francesco Di Maio, alla batteria Teddy Schifano, alla chitarra acustica Antonello Cinquegrani, alla chitarra elettrica Giacomo Gattuccio, al basso Massimo Sanfilippo. In scaletta tutte le principali hit di Giorgia, da “Come Saprei” a “Oro nero”.



Ingresso 15 euro per chi fa apericena, 7 per ingresso con bibita inclusa e concerto.