Inserita in Cultura il 09/01/2018 da Direttore Dedicato ad Aretha Franklin lo spettacolo offerto al Teatro Jolly dalla LIFE AND LIFE con Daria Biancardi pronta a riproporre i più grandi successi della regina del soul. Sarà un vero e proprio show dedicato ad Aretha Franklin, raccontata e interpretata dalla grande voce di Daria Biancardi, eccellenza italiana nel mondo. S’intitola, infatti, RESPECT, riprendendo uno dei più grandi successi della Franklin, lo spettacolo in programma alle 21 di martedì 16 gennaio al Teatro Jolly di Palermo.



Un titolo, che trova il suo significato nel rispetto che Daria Biancardi nutre nei confronti dell´unica e indiscussa regina del soul, attraverso i cui successi, i filmati di repertorio e tanti divertenti dialoghi pronti a coinvolgere il pubblico, ripercorrerà la vita e la storia artistica di uno dei più grandi miti della musica, trasportando lo spettatore nelle emozionanti atmosfere del soul e nei trainanti ritmi della black music.



Ad affiancare la Biancardi saranno i Groove City, soul band emiliana composta da musicisti che hanno alle spalle diverse collaborazioni con artisti nazionali e internazionali.



RESPECT è, però, anche altro, è un appello all´attenzione verso ogni forma di minoranza e di oppressione, principio che l´associazione Onlus LIFE AND LIFE, promotrice di questo evento, da anni porta avanti attivamente su territorio nazionale e internazionale.



Lo show, scritto da Daria Biancardi e Silvia Marino, che ne cura anche la regia, rientra nel cartellone di eventi culturali "Accade a Natale" offerti dal Comune di Palermo in occasione delle ultime festività natalizie.



L’ingresso è libero, ma bisogna prenotarsi chiamando da mercoledì 10 dicembre a lunedì 15, dalle 15 alle 18, al tel. 091.2714100.