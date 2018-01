Inserita in Cronaca il 09/01/2018 da Direttore Continua senza soluzione di continuità l´attività di controllo del Territorio con arresti e denunce Nel weekend appena trascorso, in occasione dell’Epifania, i militari della Compagnia Carabinieri di Castelvetrano hanno effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio, incrementando la proiezione esterna e i controlli a mezzi e conducenti.

TraCastelvetrano eMarinella sono state controllate 190persone a bordo di 123mezzi di trasporto di vario genere (automobili, motocicli e ciclomotori), elevate svariate contravvenzioni al C.d.S. ed effettuate anche noveperquisizioni personali e veicolari.

Nell’ambito del dispositivo rinforzato di controllo del territorioi militari della stazione di Marinella e del dipendente N.O.R. hanno tratto in arresto in flagranza di furto aggravato:

 VAIANA Giuseppe, 37enne castelvetranese, disoccupato;

 PRIAMO Vittorio, anche lui castelvetranese, disoccupato, di 38 anni;

entrambi noti alle forze dell’ordine.

Nel tardo pomeriggio di domenica il PRIAMO veniva sorpreso nei pressi della Stazione Ferroviaria di Castelvetrano, con i vestiti sporchi di gasolio, accanto alla propria vettura con all’interno due fusti di 30l. ciascuno pieno di carburante. Da un rapido sopralluogo delle motrici presenti in Stazione veniva trovato un ulteriore fusto, ancora in via di riempimento.

Un’immediata attività d’indagine consentiva di acquisire sufficienti elementi per documentare il concorso nella condotta delittuosa da parte del VAIANA, che veniva repentinamente rintracciato da personale della dipendente Aliquota Radiomobile e tratto in arresto.

La Procura della Repubblica di Marsala, durante il rito direttissimo tenutosi in mattinata odierna, oltre a convalidare gli arresti infliggeva la pena, per il VAIANA, della presentazione alla P.G. e la permanenza presso il suo domicilio durante le ore notturne.