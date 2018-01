Inserita in Politica il 08/01/2018 da Direttore PEPPE BOLOGNA PRESENTA LA SUA CANDIDATURA A SINDACO DI TRAPANI Peppe Bologna ha organizzato una conferenza stampa per lunedì 15 gennaio alle ore 10:30, nel popolare quartiere Fontanelle, per presentare ufficialmente la sua candidatura a sindaco di Trapani alle prossime elezioni amministrative. L´incontro con i giornalisti avrà luogo nella rotonda di intersezione tra le vie Catalano e Rodolico.