Inserita in Sport il 08/01/2018 da Direttore Ai pulcini 2008 della Renzo Lo Piccolo Terrasini il XXXI Trofeo Costa Gaia La formazione pulcini 2008 della Asd Renzo Lo Piccolo Terrasini ha vinto oggi ad Alcamo, in provincia di Trapani, il XXXI Trofeo Costa Gaia. La squadra allenata dal tecnico Luca Veca ha battuto in finale, dopo la lotteria dei rigori, il quotato Buon Pastore di Palermo. Bella ed avvincente la finale dai 20 minuti ciascuno, ha visto la squadra gialloblu prima andare in svantaggio poi ribaltare il risultato fino ad essere raggiunta sul 3-3 nei secondi finale.



La società della presidentessa Clara Abbate, scuola calcio élite e affiliata all´Hellas Verona FC, aggiunge quindi un altro prestigioso trofeo, spiccando così nel più importante torneo giovanile siciliano, che nella categoria giovanissimi 2005 ha visto primeggiare il Milan sulla Spal, superando realtà metropolitane che non sono riuscite ad arrivare all´epilogo finale. Questo è premio del lavoro giornaliero di tutto lo staff dirigenziale e tecnico, quest´ultimo diretto da Vincenzo Lo Piccolo figlio di quel Renzo al quale la società è dedicata.