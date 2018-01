Inserita in Tempo libero il 07/01/2018 da Direttore Carugate (MI): "La nota in Piu" spettacolo con l´orchestra sinfonica con ragazzi autistici e disabilità cognitive Passano gli anni ma non si spegne mai la voglia di solidarietà e cultura tra i dirigenti dell´ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale). La Presidenza di Carugate e Milano guidata dall´instancabile Leo Aurelio ha organizzato per il prossimo 12 gennaio ore 20,30 presso l´auditoriumanas-carugate Enrico De Gasperi un serata con l´orchestra sinfonica composta, oltre che dai professionisti, con ragazzi autistici e disabilità cognitive dal titolo "la nota in piu".



Senza sosta, nella alternarsi del giorno e della notte e nel rincorrersi degli anni le attività di promozione sociale rivolte ai più deboli e a quanti hanno bisogno di sostegno e di vicinanza, l´ANAS è sempre sul campo, grazie anche alle donazioni che l´ANAS riceve per le iniziative d isolidarietà.



E´ con questo spirito che l´anas Milano ha organizzato l´evento del 12 gennaio cosi come lo spettacolo con Pippo Franco sulla ludopatia e tantissime altre iniziative.