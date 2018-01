Inserita in Politica il 07/01/2018 da Direttore Alcamo. Ambulanza 118 ferma per mancanza di personale La Uil Fpl chiede intervento immediato Asp La postazione numero 85 dell’unità 118 di Alcamo è ferma per mancanza di personale. A segnalarlo è il segretario generale della Uil Fpl Trapani Giorgio Macaddino.

“La forte preoccupazione per la qualità del servizio di prima assistenza medica – afferma – cresce di giorno in giorno per la nostra provincia, che sembra essere diventata terra di nessuno. Mi verrebbe da dire che ormai siamo di fronte a una situazione apocalittica, conseguenza di scelte scellerate pur previste dal piano aziendale dell’Asp di Trapani”.

Macaddino fa pertanto appello al manager dell’Asp Giovanni Bavetta e al responsabile dei centri operativi Sues 118 Fabio Genco “affinchè intervengano per scongiurare l’ipotesi di mancata assistenza per la città di Alcamo”.