Inserita in Salute il 05/01/2018 da Direttore Marsala: 8 gennaio su RAI UNO con l´azienda Frutti del Sole per parlare di rape rosse biologiche Lunedì 8 gennaio a “Buono a Sapersi”, alle 11.05 su RAI UNO, ELISA ISOARDI tratterà il tema delle RAPE, verdure con pochissime calorie e tante vitamine.

DANIELE PACI, agronomo, spiegherà tutte le differenze tra i tanti prodotti che rientrano sotto il nome di rapa.

PRIMO VERCILLI, nutrizionista, ne descriverà le proprietà e gli utilizzi più appropriati.

La Professoressa PAOLA ROGLIANI, Direttore di Pneumologia del Policlinico Tor Vergata di Roma, chiarirà tutte le possibili cause della tosse e darà delle indicazioni utili a capire quando è davvero preoccupante.

Sarà poi la volta della maestra di cucina GINEVRA ANTONINI, che realizzerà un inedito hummus con la rapa rossa.

Il collega LUCA PAPPAGALLO, invece, preparerà un risotto con rape rosse e gorgonzola.

Non mancherà un collegamento in diretta con l’inviato IVAN BACCHI, che sarà ospite di un’azienda che coltiva rape rosse biologiche a Marsala (Tp).