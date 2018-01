Inserita in Economia il 05/01/2018 da Direttore I.A.C.P. Il Commissario straordinario Salvatore Gueli ha firmato lo scorso 29 dicembre la delibera con la quale è stato definito il bilancio di previsione e pluriennale 2018/2020.

“Grazie all’intenso lavoro condotto dalla direzione generale , dalla dirigenza dell’area finanziaria e dai servizi tutti dell’ente – commenta Gueli – ancora una volta l’Iacp di Trapani ha tagliato il traguardo molto importante dell’adozione dello strumento finanziario di previsione entro i termini temporale previsti dalla norma e dopo avere acquisito il parere favorevole del Collegio dei Sindaci. Per l’Iacp di Trapani si è trattato di un fine anno parecchio intenso ma ne è valsa la pena perché abbiamo potuto cominciare il nuovo anno con un nuovo bilancio di previsione, perfettamente chiuso in pareggio. Nelle more che lo strumento finanziario venga approvato dall’assessorato regionale alle Infrastrutture, cui siamo sottoposti per la vigilanza, nella stessa giornata del 29 dicembre scorso – prosegue Gueli – ho firmato la delibera con la quale l’ente per la propria vita finanziaria potrà utilizzare il cosiddetto esercizio provvisorio”.



“Sono arrivato a Trapani – continua il commissario straordinario – lo scorso settembre e devo riconoscere che sono risultate corrette le informazioni avute sull’attività dell’Iacp di Trapani, davvero tra gli Iacp più efficienti della Sicilia grazie ad una squadra che anima la burocrazia dell’ente rendendola come è giusto che sia capace e puntuale nelle azioni, devo dire che nell’Iacp di Trapani la farraginosità burocratica non esiste, grazie ad una direzione generale e a un team dirigenziale che hanno saputo dare a tutti i dipendenti i giusti stimoli per non fermarsi mai davanti agli ostacoli. Il traguardo odierno dell’adozione del nuovo bilancio sono piena e provata dimostrazione della realtà che pubblicamente mi piace descrivere”.