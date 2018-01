Inserita in Cultura il 05/01/2018 da Direttore Epifania alle Isole Egadi. Il programma di iniziative Una due giorni di iniziative dedicate ai bambini, alle tradizioni ma anche al pubblico adulto, per concludere le manifestazioni natalizie e di fine anno alle Isole Egadi in coincidenza con l’epifania che verrà festeggiata nell’Arcipelago. Questo il programma per FAVIGNANA:



5 GENNAIO 2018: ORE 16:30 in PIAZZA MATRICE: BRINDISI DI BENEFICENZA #NOIPERIGOMA, con una raccolta fondi da devolvere alla missione di padre Stefano, un prete canossiano che attualmente si trova in Africa e che è già stato a Favignana.



ORE 17.00 /19.30 in PIAZZA MATRICE – IL PRESEPE VIVENTE. Al termine della Santa Messa è in programma una degustazione gratuita di prodotti tipici e in particolare: pane, polpo bollito, ricotta e formaggi.



ORE 17.15 - PIAZZA SANT’ANNA - PARTENZA DEL CORTEO DEI RE MAGI



ORE 18.45 – PIAZZA MATRICE – IL BRINDISI DI BENEFICENZA



ORE 21.00 – CHIESA MATRICE – MERRY CHRISTMAS AND HAPPY “NEW SWING” MAURO CARPI QUINTET Appuntamento con la grande musica di artisti apprezzati che da tempo ormai si esibiscono con Mauro Carpi, violinista trapanese che vanta numerose incisioni e collaborazioni con artisti nazionali e internazionali. Da sempre simbolo per eccellenza della musica ‘colta’, il violino ha attraversato con la sua voce anche la storia del jazz dimostrando di possedere un’anima pienamente ‘swing’. Il quintetto ha partecipato a diverse rassegne Jazz e ha preso parte a moltissimi Festival internazionali.



6 GENNAIO 2018: ORE 10:30 – PIAZZA MATRICE – BRINDISI DI BENEFICENZA #NOIPERIGOMA



ORE 15.30 – PIAZZA MATRICE – ARRIVA LA BEFANA: ANIMAZIONE, GIOCOLIERI, TRAMPOLIERI, TRUCCABIMBI E TANTO ALTRO ANCORA…



ORE 16:30 – PIAZZA MATRICE – BRINDISI DI BENEFICENZA #NOIPERIGOMA



MARETTIMO



5 GENNAIO 2018: ORE 18:00 - ARRIVO DEI MAGI A SEGUIRE SANTA MESSA DELL’EPIFANIA



6 GENNAIO 2018: ORE 18:00 - SANTA MESSA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE



ORE 21:00 – ORATORIO PARROCCHIALE – SALUTI DELLA BEFANA E DEGUSTAZIONI DI FINE ATTIVITA’.



LEVANZO



6 GENNAIO 2018: ORE 10:00 – CENTRO SOCIALE – GIORNATA DI ANIMAZIONE PER I PIU’ PICCOLIù



Le iniziative, con il patrocinio del Comune e dell´Area Marina Protetta, sono organizzate con il supporto dell’Associazione Allegria, delle parrocchie di Favignana e Marettimo, dell’Associazione CSRT Marettimo e degli gli animatori.