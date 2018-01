Inserita in Cultura il 05/01/2018 da Direttore ERICEèNATALE si tinge ancora una volta di jazz. Costanza Paternò presenterà il suo nuovo esordio "incostanza" ERICèNATALE si tinge ancora una volta di jazz. Venerdì 5 gennaio, ore 18.00 al Teatro Gebel Hamed, Costanza Paternò, cantautrice siciliana diplomata in canto jazz, presenterà il suo album d´esordio "Incostanza", con un concerto in duo che la vedrà alla voce e alla chitarra classica accompagnata da Vincenzo Gangi alle percussioni, chitarra classica, basso elettrico.



Costanza ha preso parte ad importanti rassegne, tra cui Sicily Folk Festival e Sometimes in Winter, ed ha vinto vari premi, come ad esempio il Premio per la Canzone d´Autore Fabrizio De Andrè ( 2010) e Premio Leontinoi (2014). Presenta ad Erice i brani del suo primo album "Incostanza", frutto della collaborazione con i Dounia ed altri musicisti.



Il concerto è inserito nel programma "ERICèNATALE- Il borgo dei presepi", promosso dal Comune di Erice e dalla Fondazione Erice Arte.



Tutti gli eventi del cartellone di EricèNatale sono ad ingresso gratuito.